Forte hausse du cours du blé sur le marché international

Le principal contrat de blé coté à Chicago a bondi le mercredi 30 décembre 2020, rattrapant la bonne tenue des cours du maïs et du soja au cours des derniers jours.

En partie à cause de la faiblesse du dollar — au plus bas depuis plus de deux ans et demi — qui favorise les exportations américaines mais aussi du fait de facteurs techniques, le cours du blé a progressé de 3,59 %.

Au cours d’une séance peu active de fin d’année, « le blé a fait du rattrapage par rapport aux gains que le maïs et le soja ont engrangés ces derniers jours », a indiqué Dew Strickler, d’Ag Watch Market Advisors. Même si le prix du blé est à des sommets depuis plus de cinq ans, « il était à la traîne et s’aligne » sur les autres céréales, a ajouté l’analyste.

Le maïs n’était pas en reste, grimpant de 1,82 %, les fonds spéculant et se positionnant pour l’année prochaine. Autre facteur de hausse, selon Dan Cekander, de DC Analysis, l’Argentine, gros producteur, mettait un terme à ses exportations portant sur l’ancienne récolte.

Des évolutions qui ont vocation à être suivies de très près par la Tunisie, gros importateur de blé et d’orge fourragère.