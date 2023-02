Forum des entreprises culturelles et créatives « ICC Booster Meet », les 23 et 24 février 2023

Dans le but de connecter les industries culturelles et créatives (IIC) tunisiennes et françaises, un Forum » ICC Booster Meet » aura lieu les 23 et 24 février à l’Institut français de Tunisie (IFT).

Organisé par la plateforme « Cultural & Creative industries Boost » (CCi Boost) en partenariat avec l’Institut français de Tunisie (IFT), le forum des entreprises culturelles et créatives « ICC Booster Meet », se tient dans cette première édition 2023 à la fois dans les locaux de l’Institut français de Tunis et en ligne.

Cette édition hybride, financée par l’ambassade de France en Tunisie, la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté et Culture Funding Watch (CFW), vise à connecter les écosystèmes de l’entrepreneuriat culturel et créatif Tunisien et Français et à soutenir les entreprises culturelles et créatives des deux pays.

Le « ICC Booster Meet » rassemblera en présentiel des entrepreneurs, acteurs culturels et créatifs et des opérateurs techniques et financiers tunisiens et français.

Au programme dont les détails seront annoncés prochainement, figurent deux journées de discussions et d’échanges relatives à l’état des lieux et des pratiques en appui au développement des ICC lors de panels et de tables rondes, des sessions de speed-meetings avec les opérateurs ICC et les organismes de soutien/appui aux ICC et une exposition d’entreprises CC Française et Tunisienne.

