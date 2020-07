France : Le nouveau gouvernement dévoilé lundi, avec une vingtaine de ministres

Le nouveau premier ministre français, Jean Castex, qui a assuré dans un entretien au Journal du dimanche mettre « les bouchées doubles » avec Emmanuel Macron pour annoncer au plus vite le nouveau gouvernement, devrait préciser la composition de son équipe lundi 6 juillet.

Le président de la République et son premier ministre poursuivaient dimanche leurs consultations avec « l’objectif de former un nouveau gouvernement pour lundi dans la journée », a annoncé l’Elysée. La composition du gouvernement devrait comprendre « une vingtaine de ministres et de ministres délégués », a précisé la présidence. Le gouvernement actuel compte seize ministres et trois ministres délégués, avec dix-sept secrétaires d’Etat.

Jean Castex, qui vient de rendre sa carte chez Les Républicains, s’est dit « peu attaché aux affaires des partis » mais a estimé « naturel » de s’inscrire « sans ambiguïté » dans la majorité présidentielle. « Celui qui accepte de devenir premier ministre est, par vocation, le chef de la majorité : c’est son devoir de l’animer et de l’associer. »

Son programme pour les mois à venir sera de « faire face à la crise économique », conséquence de l’épidémie de Covid-19, et de « tirer les conséquences de cette crise avec toutes les faiblesses structurelles qu’elle a pointées ».