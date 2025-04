FTAV-Assemblée générale: Les défis du scteur du tourisme à l’examen

Les travaux de l’assemblée générale ordinaire de la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (FTAV) ont démarré, dimanche, à Hammamet.

L’évaluation du travail des agences de voyages pour la saison 2024, les défis auxquels est confronté le secteur du tourisme ainsi que les moyens de faire réussir la prochaine saison touristique sont les principaux axes de l’assemblée générale.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le président de la FTAV, Ahmed Bettaïeb, a indiqué que la tenue régulière de cette assemblée générale représente une occasion importante pour les professionnels du secteur de dialoguer sur les moyens de dynamiser l’activité des agences de voyages et d’aplanir les difficultés rencontrées.

Aujourd’hui les priorités de la profession consistent notamment à instaurer des systèmes numériques efficaces au sein des administrations partenaires afin d’apporter plus d’efficacité au travail des agences et d’élaborer une feuille de route permettant de développer le secteur touristique ainsi que les secteurs connexes, a-t-il souligné.

Concernant le bilan de l’activité de la Fédération pour la saison touristique 2024, Bettaïeb a estimé que l’année écoulée est une année référence pour le tourisme tunisien, au cours de laquelle les chiffres enregistrés en 2019 ont été dépassés.

En effet, selon le président de la FTAV, le secteur a connu une croissance avoisinant 7%, marquée par l’augmentation du chiffre d’affaires, du nombre de nuitées et du nombre d’arrivées (avec des hausses respectives dépassant 8 % et 9 %), ainsi que par une amélioration du nombre de visiteurs provenant des marchés traditionnels et des pays d’Europe de l’Est, tout en maintenant la place importante du marché algérien.

S’agissant des défis à relever par les agences de voyages, il a mis en avant la poursuite des efforts de la Fédération pour développer les mécanismes de travail du secteur, à travers la promotion de la digitalisation, la mise à jour des cahiers des charges, l’accélération de la publication du cahier des charges encadrant le tourisme alternatif et durable, ainsi que l’actualisation des lois encadrant la profession.

Dans ce contexte, il a fait noter que le secteur des agences de voyages nécessite plusieurs réformes, notamment en ce qui concerne les relations avec la Banque Centrale, les mécanismes de transport, la protection de l’environnement et la digitalisation des relations avec les administrations.

Il a, en outre, souligné la nécessité de trouver des solutions concrètes aux problèmes liés à l’utilisation des chèques et de développer des alternatives pour les paiements différés et échelonnés, surtout que la modification de la loi sur les chèques qui a eu un impact négatif sur les transactions des agences de voyages, avec une baisse estimée entre 20 % et 30 %.

De son côté, le directeur général de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), Mehdi Hlioui, a réaffirmé l’engagement de l’administration à renforcer son partenariat avec les professionnels du secteur pour atteindre l’objectif commun de 11 millions de touristes durant la prochaine saison.

Par ailleurs, il a assuré que l’ONTT poursuit ses efforts pour développer le tourisme saharien, soulignant que l’ouverture de la ligne aérienne Tozeur-Paris a permis de créer une dynamique touristique importante dans la région et d’encourager les investisseurs à rénover deux établissements touristiques qui rouvriront bientôt leurs portes.

