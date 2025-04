FTDES: le Pacte européen sur la migration et l’asile pourrait avoir des répercussions négatives sur la situation des migrants tunisiens

Le Pacte européen sur la migration et l’asile pourrait avoir des répercussions négatives sur la situation des migrants tunisiens dans l’espace Schengen, a averti le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES).

Il a indiqué que ce pacte pourrait conférer une légitimité aux violations allant jusqu’à l’expulsion collective des migrants et transformer les pays de la rive sud de la Méditerranée en simples gardes-frontières de l’Europe, à travers des accords de réadmission et l’intensification du contrôle aux frontières.

Dans un communiqué publié ce mercredi, le Forum a souligné que le Pacte européen sur la migration et l’asile, adopté par le Parlement européen le 10 avril 2024 malgré de vives critiques, constitue « un instrument visant à légitimer un système répressif et sévère de contrôle des personnes, considérées comme indésirables »

Ce pacte vise également à isoler les migrants, à les marginaliser et à annuler de facto le droit à la mobilité et à l’asile en Europe, » lit-on dans le même communiqué.

Le Forum a souligné que ce pacte aura des répercussions importantes sur les politiques migratoires dans les pays du Sud, car il vise en réalité à « gérer les contrôles imposés aux demandeurs d’asile en dehors du territoire de l’Union européenne, via la création de « points chauds » et le recours aux sources externes pour assurer le contrôle des frontières dans les pays d’origine ou de transit, même si cela implique la création de centres de détention pour migrants. »

Le communiqué précise également que ce pacte sera traduit en textes de loi à travers tous les pays membres de l’UE, après que la Commission européenne a annoncé, en mars 2025, une nouvelle proposition législative visant à accélérer les procédures de renvoi.

« Si cette proposition est approuvée par le Parlement et le Conseil européens, elle mettra en place un système d’expulsion collective élargi, brutal et néocolonial, avec la complicité de pays tiers » ajoute le communiqué.

Le FTDES a appelé à un rassemblement de protestation ce jeudi devant le siège de la délégation de l’Union européenne à la banlieue nord de Tunis, en guise de protestation contre ce pacte. Il invite tous ceux et celles qui défendent le droit à la mobilité, les droits humains et qui s’opposent aux politiques d’expulsion et aux politiques coloniales européennes, à y participer.