FTF (Elections): Ouverture des candidatures du 8 au 17 février en cours

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé, lundi, l’ouverture des candidatures au Bureau fédéral et à sa présidence et ce, à partir du 8 février en cours et jusqu’au 17 du même mois.

La FTF avait, rappelle-t-on, fixé la date du 9 mars prochain pour la tenue de son Assemblée générale élective qui aura lieu à partir de 10h dans un hôtel de la banlieue nord de Tunis.

Au programme de ladite Assemblée, a-t-on appris auprès de la FTF, figurent l’élection du président et des membres du Bureau de l’instance nationale du football, l’élection du président, du vice-président et des membres de l’instance indépendante pour les élections et l’élection des présidents et des membres des commissions nationales d’appel, de discipline et d’éthique.

