FTF : Les trois listes candidates rejetées par la commission d’appel

La Commission nationale d’appel de la Fédération tunisienne de football (FTF) a décidé, lors de sa réunion tenue vendredi, de rejeter toutes les listes candidates aux élections du bureau fédéral pour le mandat 2024-2028, prévus le 9 mars prochain.

Trois listes conduites par Maher Ben Aissa, Jalel Ben Tekaya et Wissem Letaief s’étaient présentées aux élections au bureau fédéral de la FTF, avant que le comité indépendant des élections ne valident celles de Ben Tekaya et Ben Aissa. En revanche, les deux listes retenues ont déposé chacune un recours dénonçant des irrugularités observées de part et d’autre.

La Commission nationale d’appel a précisé, vendredi, dans un communiqué, qu’elle avait décidé, après négociations, de ne pas accepter la liste de Jalel Ben Tekaya car elle ne respecte pas les exigences de l’article 28, alinéa 4, du statut de la FTF, en l’absence de preuve que 15 recommandations ont été obtenues au moment du dépôt de la candidature, le 17 février courant.

Quant à la liste de Maher Ben Aissa, la Commission nationale de recours a indiqué qu’elle avait décidé de la rejeter car l’un de ses membres est sous le coup de l’interdiction de candidature en vertu des dispositions des articles 39 et 49 du statut de la fédération.

Concernant le recours de la liste de Wissem Letaief contre son retrait par l’instance électorale, la Commission d’appel a indiqué avoir décidé de le rejeter, confirmant la décision de l’Instance indépendante des élections.