Fusillade dans un supermarché du Colorado: Au moins dix morts

Une vaste opération de police a été déclenchée, lundi 22 mars, autour d’un supermarché de la ville américaine de Boulder, dans le Colorado. Une fusillade a fait dix morts au total, dont un policier, a déclaré la chef de la police de la ville.

Un suspect, blessé lors de l’intervention de la police, a été arrêté, a précisé le procureur qui a promis « justice » à toutes les victimes, « des gens qui vivaient leur vie, qui faisaient leurs courses, et dont les vies ont été tragiquement brisées par le tireur ».

Des images diffusées en direct lors de l’opération, par un témoin présent sur le parking, ont montré au moins une personne, un homme seulement vêtu d’un short de sport, escortée par des policiers hors du magasin, les mains menottées dans le dos, apparemment légèrement blessé à la jambe.

Selon des médias américains, l’homme était équipé d’un fusil d’assaut de type AR-15, arme très populaire aux Etats-Unis, qui a souvent été utilisée par des auteurs de tueries de masse par le passé.

La police a assuré ne pas pouvoir en dire davantage sur les motivations éventuelles du suspect, ni sur ce qui l’avait amené dans le supermarché. L’enquête s’annonce longue et compliquée, et les constatations et relevés sur les lieux de la fusillade vont encore durer plusieurs jours.