Gabès : Approbation de financement de 200 microprojets

Lors d’une séance de travail tenue, lundi, au gouvernorat de Gabès, le comité de pilotage de la deuxième tranche du programme de développement intégré dans la région a approuvé des financements au profit de 200 micro-projets.

Ces projets seront réalisés dans des activités liées notamment aux secteurs de l’artisanat et l’élevage, avec priorité aux demandes de financement émises par des femmes et des jeunes.

Le financement du coût de chaque projet sera réparti à hauteur de 40% par crédit extérieur, 30% sous forme de subvention d’investissement et 30% en autofinancement.

Bénéficieront de la deuxième tranche du programme de développement intégré à Gabès, auquel ont été alloués des fonds de l’ordre de 91 MD, environ 400 micro-projets répartis dans neuf délégations.