Gabès: Cinq salles d’opération sur six de l’hôpital régional sont hors-service

Cinq salles d’opération d’un total de six de l’hôpital universitaire de Gabès sont hors-service ce qui a impacté le bon déroulement des services proposés aux citoyens a indiqué une source responsable de l’hôpital à la TAP.

Par ailleurs, l’unité de cathétérisme cardiaque du service de cardiologie de l’hôpital manque de matériels et ne réponds pas aux besoins de plusieurs cas qui nécessitent une intervention médicale.

En plus du manque de médecins spécialistes, les travaux de maintenance démarrés en 2013 dans plusieurs salles de l’hôpital sont toujours en cours causant une lenteur et des difficultés dans le bon déroulement des services de l’hôpital qui fonctionne à moitié de sa capacité.

Rappelons qu’en raison de la fermeture des salles de consultations externes pour maintenance, l’hôpital loue un bâtiment moyennant une enveloppe annuelle de 114 mille dinars pour assurer les consultations aux citoyens de la région.

