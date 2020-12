Gabès-covid: 6 décès et 70 nouveaux cas de contamination

Six nouvelles personnes sont décédées des suites de la covid-19 au gouvernorat de Gabès portant à 85 le nombre de morts dans la région depuis la propagation du virus, a souligné le coordinateur de la cellule de vigilance à Gabès, Houcine Jobrane.

La région a également enregistré 70 nouveaux cas de contamination, à l’issue de la publication des résultats de 117 analyses effectuées, a-t-il indiqué à l’Agence TAP.

Les nouveaux cas positifs ont été découverts à Gabès-Ville (16 cas), Gabès-Sud (14 cas), El Hamma (13 cas), Mareth (10 cas), Gabès-Ouest (8 cas), Nouvelle Matmata (3 cas), Oudhref (3 cas), Ghanouch (2 cas) et à Menzel El Habib (1 seul cas).

Selon la même source, le nombre total des personnes rétablies dans la région a atteint jusqu’à présent 2872 cas parmi 3346 personnes touchées par le l’épidémie.

Dans le gouvernorat de Gabès, 468 cas portent toujours le virus dont 135 cas à Gabès-Ville (135 cas), Gabès-Sud (131 cas) et à El Hamma (71 cas), d’après la même source.

