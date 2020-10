Gabès-covid19: Un décès et 22 nouveaux cas de contamination

Les tests effectués sur une femme âgée de 92 ans, décédée le 10 octobre dernier, dans le gouvernorat de Gabès, ont confirmé sa contamination par le covid19, ce qui porte à 26 le nombre des morts liés au coronavirus dans la région.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la chargée des programmes à la direction régionale de la santé à Gabès, Souad Yahyaoui a fait savoir que 22 nouvelles contaminations ont été aussi détectées et sont réparties comme suit: 11 cas à Gabès-sud, 4 à Ghannouch, 3 à Gabès-ville, 2 à El Hamma et un cas dans chacune des délégations de Métouia et Oudhref.

Selon la même source, le gouvernorat de Gabès a enregistré depuis la propagation du virus 1609 patients infectés dont 2 cas importés.