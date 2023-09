Gabès : Risques croissants d’inondations en raison des constructions anarchiques au bord des oueds

Une mise en garde contre les dangers des inondations dans le cas où la région de Gabès venait à être confrontée à des pluies importantes, a été lancée par le membre fondateur de l’Association pour la Sauvegarde de la Medina et des Oasis de Gabès, Mohamed Abdelrahim.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Abdelrahim a expliqué que ces risques se justifient par la propagation des constructions anarchiques sur le bord des oueds de la région.

» Ces constructions, non seulement jouxtent-elles le vieux l’Oued de Gabès, mais empiètent encore sur son cours, obstruant ainsi l’écoulement naturel des eaux de pluie qui proviennent de l’oasis, du centre-ville et des zones supérieures de Gabès-Ouest « , a-t-il expliqué.

» La direction de l’Hydraulique Urbaines (DHU) n’a pas interagit sur cette question et n’a nullement veillé à appliquer la loi alors que ces bassins versant, y compris l’ancien Oued de Gabès, se doivent être protégées contre tout dépassement « ,a-t-il déploré, appelant à remédier d’urgence à cette situation.