Gabès : Série de nouveaux projets dans le secteur de l’artisanat

Les travaux d’aménagement du centre de création et d’innovation artisanale à Gabès, réalisé dans le cadre du programme « Creative Tunisia », ont été parachevés.

Le commissaire régional de l’artisanat, Makrem Aydi, a indiqué, vendredi, à l’Agence TAP, que ce centre est composé d’une salle de formation, un laboratoire de teinture, une salle de recherche et d’innovation et un espace d’affaires.

Il a ajouté que la construction du village artisanal au parc urbain à Metouia moyennant des fonds d’une valeur de 1,3 millions de dinars, se poursuit à un rythme soutenu.

Ce projet consiste en la réalisation d’un atelier de mise à niveau et de formation continue et de 19 ateliers d’artisanat à base de fibres végétales (8), de tissage (6), de peinture (1), d’habits traditionnels (2) et de broderie (2), ainsi que 16 ateliers d’artisanat.

Trois villages d’artisanat seront créés à Chenini, Toujen et Oudhref dans le cadre de la troisième tranche du programme de développement intégré, a fait savoir Aydi.

Les études de faisabilité concernant la création de deux villages d’artisanat à Mareth et El Hamma sont en cours de réalisation, selon la même source.