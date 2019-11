Gabès: Suivi du programme de développement intégré

Le suivi de l’avancement du programme de développement intégré à Gabès, dans sa troisième tranche, a été au centre d’une séance de travail tenue, jeudi, au siège du gouvernorat.

Le programme englobe huit délégations (Gabès-ville, sud et ouest, Ghannouch, Métouia, Menzel El Habib, Matmata, Dkhilet Toujane), moyennant 80 millions de dinars.

Le programme a démarré, en septembre 2018, et se poursuit, durant 5 ans. Parmi les projets mis en route, figurent le lancement d’une étude pour la création d’une station thermale à Métouia et un centre résidentiel, pour un coût global de 1,8 million de dinars.