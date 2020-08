Gabès : Vers la réalisation de plus 1000 tests de dépistage du covid-19 par jour

Des cadres médicaux et paramédicaux seront mobilisés pour soutenir les équipes médicales au gouvernorat de Gabès afin d’effectuer plus de 1000 tests par jour de dépistage du covid-19, a indiqué, jeudi, le gouverneur de Gabès, Mongi Thameur.

Par ailleurs, en coordination avec le ministère de la santé, un hôpital militaire ambulant sera installé dans la ville d’El Hamma pour effectuer les analyses de dépistage et assister les malades, a-t-il ajouté à l’Agence TAP.

Selon la même source, ces mesures d’urgence interviennent suite à l’enregistrement d’un cas de décès d’une patiente covid-19 à l’hôpital régional de Gabès.

D’autre part, le comité régional de lutte contre la propagation du covid-19 à Gabès, réuni jeudi, a décidé de durcir les mesures préventives en annonçant la fermeture totale des mosquées à El Hamma et El Hamma Ouest en plus de l’interdiction des étals dans les souks hebdomadaires de toutes les délégations de Gabès.

Le gouvernorat de Gabès a enregistré, jusqu’au mercredi après-midi, 79 cas de contamination locale au covid-19 dont la plupart a été détecté à El Hamma.

La directrice générale de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya devra se rendre, demain vendredi, au gouvernorat de Gabès pour suivre la situation épidémiologique dans la région.