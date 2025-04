Gabès:L’hôpital universitaire renforcé par de nouveaux équipements de pointe

Le processus de renforcement de l’hôpital universitaire de Gabès se poursuit à travers l’acquisition de nouveaux équipements médicaux de pointe, dans l’objectif d’optimiser la qualité des prestations de soins prodiguées aux patients.

Dans cette perspective, le service d’anatomie et de cytologie a été doté d’équipements modernes, notamment d’un appareil de dernière génération destiné à la préparation des coupes histologiques. Cette acquisition permettra de rehausser la rapidité et la précision des diagnostics, selon un communiqué publié par la direction de l’hôpital sur sa page officielle Facebook.

Par ailleurs, l’unité d’imagerie par résonance magnétique (IRM) de l’hôpital universitaire de Gabès a été récemment dotée d’un respirateur à oxygène non magnétique.

Pour rappel, en mars dernier, le service de cardiologie a également été renforcé par des appareils d’échocardiographie pour améliorer le diagnostic des maladies cardiaques et aider les médecins à fournir des soins médicaux rapides et précis aux patients, et ce, dans le cadre du programme »Essaha Aziza ».

Dans le cadre du même programme, le service de néonatologie a été équipé de cinq nouvelles couveuses pour améliorer les prestations dans ce service.