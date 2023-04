Gabon : 21 inculpations après le naufrage d’un ferry

Vingt-et-une personnes ont été inculpées notamment pour homicide involontaire dans l’enquête sur le naufrage d’un mini-ferry qui avait fait 30 morts et sept disparus il y a un mois au Gabon, a annoncé le procureur de la République de Libreville.

Le 9 mars, l’Esther Miracle, qui reliait la capitale au port pétrolier de Port-Gentil a chaviré en pleine nuit et seules 124 personnes sur 161 occupants officiellement recensés avaient pu être secourues.

Le gouvernement avait très vite évoqué notamment de possibles lourdes fautes concernant les autorisations de naviguer délivrées pour ce navire mixte de passagers et de fret de la compagnie privée Royal Cost Marine (RCM). Il avait coulé à dix km de la côte seulement. Les rescapés et les familles des victimes avaient, elles, également mis en cause la lenteur des secours.

Des dizaines de personnes avaient ensuite été interrogées en garde à vue dans le cadre de l’enquête, dont des responsables de la marine marchande, du ministère des Transports et des cadres de la RCM.

Sur « 48 personnes déférées au parquet les 6 et 7 avril », « 21 ont été inculpées par un juge d’instruction d’homicides involontaires, blessures involontaires, omission de porter secours, faux et usage de faux et mise en danger de la vie d’autrui »_, a déclaré samedi le procurer de la République sur la chaîne de télévision publique Gabon Première.

« Parmi elles, huit ont été placées sous mandat de dépôt et deux font l’objet d’une incarcération provisoire », a-t-il ajouté, sans aucun détail sur les personnes mises en cause.