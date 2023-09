Gabon: La présidente de la Cour constitutionnelle se voit signifier la fin de sa mission

C’est une petite révolution au Gabon : Marie-Madeleine Mborantsuo n’est plus présidente de la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays. Un décret pris par le président de la transition, le général Oligui Nguema, a mis fin à ses fonctions après trente-deux ans en poste. Une nouvelle Cour avec neuf juges suprêmes a été mise en place.

Marie-Madeleine Mborantsuo avait été nommée présidente dès la création de la Cour constitutionnelle, en 1991. Depuis, elle avait toujours occupé ce poste.

C’est donc la fin d’un règne. La magistrate a été reçue le 6 septembre 2023 par le président de la transition, le général Oligui Nguema, qui lui a donc signifié la fin de sa mission.

Le communiqué de la présidence est sobre : il la désigne simplement comme ancienne présidente, et indique qu’elle part avec « le sentiment du devoir accompli et l’intérêt supérieur de la nation ». « Toutes les institutions ont été mises à plat, a réagi Marie-Madeleine Mborantsuo à l’issue de cette audience. Monsieur le Président, entouré de tous les membres du comité de transition, m’ont fait l’honneur de me recevoir et me faire part des raisons qui ont amené à interrompre le fonctionnement régulier des institutions. Je passerai le flambeau. C’est tout à fait normal et c’est dans l’ordre normal des choses qu’une nouvelle ère puisse voir le jour. »

