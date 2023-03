Gabon : Lever de rideau du sommet pour la protection des forêts tropicales

Concevoir ensemble une plateforme de solutions scientifiques et économiques pour aider les pays forestiers à concilier protection de leurs forêts et développement économique, tel l’objectif du One Forest Summit de Libreville.

Région hôte, le bassin du Congo ambitionne d’augmenter le niveau des richesses produites tout en maîtrisant l’empreinte écologique des activités humaines à un niveau faible. Le principal défi des pays de la sous-région Afrique centrale est de concilier les besoins des générations actuelles avec ceux des générations futures.

Le Sommet examinera des solutions de financement innovantes pour la préservation des forêts et la rémunération des services écosystémiques, en mettant l’accent sur les crédits carbone ‘premium’ et la problématique du conflit homme-faune.

Faut trouver le juste milieu. Il s’agit pour nous non seulement de nommer, mais de nommer en sachant qu’à côté de ces espaces, il y a aussi l’être humain qui se développe. Il y a l’être humain qui évolue. Et qu’on ne peut pas parler d’espaces environnementaux sans parler de l’évolution des populations a expliqué Angélique Ngoma, député du Gabon.

La deuxième et dernière journée de ce forum sera consacré à la réunion de haut niveau des chefs d’Etats et de gouvernements sur les problèmes que rencontrent les bassins forestiers tropicaux africain, amazonien et asiatique.