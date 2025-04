Gabon-Présidentielle : Les 920 000 électeurs votent dans le calme général

Les Gabonais se sont rendus, samedi 12 avril 2025, aux urnes pour choisir leur prochain président, moins de deux ans après la présidentielle contestée qui a marqué la fin du régime d’Ali Bongo. Quelque 920 000 électeurs sont appelés à départager huit candidats, dont le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema.

Les autorités font le nécessaire pour que la participation soit forte. On sait que ce sera le principal enjeu de ce scrutin, note RFI. Les transports étaient gratuits dans la capitale, et la journée a été déclarée fériée.

Les électeurs étaient attendus entre 7h heure locale et 18h dans 3 037 bureaux de vote du pays pour ce scrutin à l’origine annoncé pour le mois d’août et finalement anticipé.

Le régime de transition ayant opté pour un calendrier resserré, la campagne électorale n’a duré que 13 jours.

Ils doivent départager les huit candidats, une femme et sept hommes, dont le président de la transition, Brice Oligui Nguema. Un scrutin à valeur quasiment plébiscitaire, tant les autres candidats ont eu du mal à exister durant la campagne.

Les résultats doivent être affichés bureau de vote par bureau de vote et les procès-verbaux sont accessibles aux observateurs comme aux représentants des candidats. Le ministère de l’Intérieur n’a pas précisé de date pour l’annonce des chiffres globaux, mais grâce au numérique, la compilation pourrait être assez rapide.

