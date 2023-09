Gabon : Raymond Ndong Sima, opposant à Ali Bongo, nommé Premier ministre

Le Président de la transition au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, a nommé jeudi Premier ministre de transition Raymond Ndong Sima, un économiste et virulent opposant au président Ali Bongo renversé par les militaires il y a une semaine, selon un décret lu à la télévision d’Etat.

Ndong Sima, 68 ans, avait été Premier ministre de Bongo de 2012 à 2014 mais s’était éloigné du pouvoir qu’il accusait régulièrement de mauvaise gouvernance jusqu’à se présenter contre le chef de l’Etat aux présidentielles de 2016 et 2023.

Le général Oligui, qui a mené le coup d’Etat du 30 août contre un Ali Bongo à peine proclamé réélu dans une élection frauduleuse selon les militaires, a prêté serment lundi en tant que Président d’une période de transition dont il n’a pas fixé la durée, et au terme de laquelle il a promis des « élections libres ».

Lundi, il avait aussi annoncé la formation d’un gouvernement de transition comprenant des personnalités de tous bords politiques.

- Publicité-