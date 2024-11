Gabon- Référendum : Le «oui» à la Constitution l’emporte avec 91,80% des voix

Les Gabonais ont voté massivement pour le « oui » au référendum constitutionnel de samedi 16 novembre. Selon le ministre gabonais de l’Intérieur, 91,80 % des votants ont voté pour la nouvelle Constitution, contre 8,20 % pour le « non », a-t-il annoncé. Le taux de participation est de 53,54 %.

Les 463 066 Gabonais qui se sont rendus aux urnes ont donc plébiscité le projet de nouvelle loi fondamentale qui instaurera la IIème République dans le pays, rapporte RFI.

Une étape décisive vers le Gabon nouveau, fondé sur la démocratie, l’unité et la justice. Ensemble, nous continuons de construire une nation forte et unie », a réagi le président de la transition, le général Brice Clothaire Oligui Nguema, à l’annonce des résultats.

Si aucune province ne place le « oui » à moins de 80 %, il réalise ses scores les plus faibles dans celle de l’Ogooué maritime, la plus frondeuse du pays, et dans celle de l’Estuaire, là où se trouve Libreville, la capitale, avec respectivement 83 % et 85 % des suffrages « seulement ». C’est en revanche dans le Woleu Ntem, une région autrefois acquise à l’opposition, qui réalise son meilleur résultat, avec 98 % des voix. Les débats avaient pourtant semblé plus équilibrés durant la campagne, de nombreux opposants reprochant à la nouvelle Constitution d’être taillée sur mesure pour l’homme fort du régime depuis le coup d’État du 30 août 2023, le général Brice Oligui Nguema.

Du côté des observateurs de la société civile, ceux du réseau ROC ont rendu leurs conclusions préliminaires après avoir surveillé plus d’un tiers des bureaux de vote du pays. Ils n’y ont relevé aucun incident majeur, ni aucune fraude massive.

