Gabon: Un Sommet pour mobiliser sur la question des forêts

Lors de la COP27 en Égypte en novembre dernier, les présidents Emmanuel Macron et Ali Bongo ont annoncé qu’un sommet sur la préservation des forêts tropicales se tiendrait à Libreville, au Gabon. Le One Forest Summit se déroulera les 1er et 2 mars 2023. Objectif : remobiliser l’attention politique autour de la sauvegarde de ces forêts, menacées par la déforestation et la surexploitation. Et relancer la coopération Nord-Sud.

Lors de ces deux jours de sommet se réuniront chefs d’États et de gouvernements, scientifiques, ONG de défense de l’environnement, institutions financières et chefs d’entreprises. Bref, tous les acteurs concernés par la préservation des forêts tropicales.

L’accent doit être mis sur les forêts du Bassin du Congo avec comme ambition d’arriver à de nouveaux engagements et des avancées concrètes pour conjuguer préservation et exploitation des forêts et s’assurer que les bénéfices aillent à la population locale, améliorer les connaissances et la coopération scientifique, accroître l’accès aux financements internationaux et trouver de nouvelles idées pour financer la préservation des forêts.