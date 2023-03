Gafsa: Création de deux sociétés communautaires dans les secteurs du bâtiment et de l’agriculture

Dans le gouvernorat de Gafsa, deux nouvelles sociétés communautaires dans les secteurs de l’agriculture et de la fabrication de matériaux de construction viennent d’être créées dans les délégations d’Om Laarayes et Ksar, portant à 8 le nombre des sociétés communautaires dans la région. Les séances constitutives de ces deux entreprises ont été supervisées par le conseiller du ministre des Affaires Sociales chargé des entreprises communautaires, Rached Abidi, qui a passé en revue, le cadre juridique portant organisation de ces structures, les conditions de leur création, les schémas de financement, et les mécanismes de leur accompagnement par les organes de l’Etat. Dans ce contexte, les fondateurs de ces entreprises comptent sur le soutien financier de l’Etat, comme stipulé dans le décret n°13, relatif à la réconciliation pénale en son chapitre n° 30, concernant l’allocation de 20 % des revenus financiers de la réconciliation, au profit des collectivités locales, dans le but de contribuer au capital des fonds des entreprises locales ou régionales actives sous la forme d’entreprises communautaires ou commerciales ou d’investissement. Dans ce même cadre, la loi de finances de l’année 2023 a également prévu la création d’une ligne de financement d’une valeur de 20 millions de dinars, pour le financement des entreprises communautaires régionales ou locales, à travers l’octroi à ces entreprises, de prêts préférentiels durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023.

