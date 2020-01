Gazoduc d’El Borma : La grève reportée

La grève du personnel du gazoduc d’El Borma et El Kamour prévue, le 27 janvier 2020, a été reportée au 12 mars, après un accord parvenu entre l’Union régionale du travail (URT), à Tataouine, et la direction de la Steg (Société tunisienne de l’électricité et du gaz) et la signature d’un procès verbal, à l’issue d’une séance de réconciliation tenue, ce vendredi, au siège du gouvernorat.

Dans un communiqué, l’URT annonce le report de la grève décrétée, le 19 novembre 2019, à cause de la dégradation de la situation sociale des cadres et agents de la Steg employés au titre du gazoduc.