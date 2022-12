Gazoduc reliant l’Algérie directement à l’Italie

Dans le but d’augmenter ses exportations de gaz vers l’Italie, l’Algérie envisage de relancer le projet de gazoduc GALSI, la reliant directement à la Sardaigne, a rapporté, lundi 5 décembre, le site Algéria Invest, selon des déclarations du ministre algérien de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, lors de sa participation, samedi 3 décembre, à Rome, à la 8ème édition du Forum de haut niveau pour le dialogue en Méditerranée (ROME-MED).

A ce propos, Arkab a précisé : « nous sommes attentifs aux besoins de nos clients, et disposés à relancer et à réactualiser les études du gazoduc GALSI, reliant l’Algérie à la Sardaigne ».

Pour rappel, l’Algérie est reliée, actuellement, à l’Italie par le gazoduc Transmed (passant par la Tunisie), via lequel sont acheminés les volumes exportés vers ce pays .

Le ministre algérien de l’Energie et des Mines a fait état d’un programme d’investissement très ambitieux dans le domaine des hydrocarbures estimé à plus de 40 milliards de dollars, ajoutant que « nous comptons développer de vastes infrastructures de transport électrique et un réseau interconnecté, reliant l’Algérie à la rive nord de la méditerranée ».