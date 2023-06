Ghana : Un prêt de 23,04 millions de dollars de la BAD pour un quai flottant moderne

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement a approuvé l’octroi d’un prêt de 23,04 millions de dollars à Prime Meridian Docks AssetCo Ltd (PMD), une entité ad hoc destinée à cofinancer la construction d’une installation moderne de réparation de navires à quai flottant dans le port de Takoradi, à l’ouest du Ghana.

Ce prêt doit aider l’entreprise à concevoir, construire, exploiter et entretenir une installation de réparation et de maintenance de navires de classe mondiale dans le golfe de Guinée, dans le cadre d’une concession de 25 ans accordée à l’entreprise par la Ghana Ports and Harbours Authority.

Le projet, au coût estimé à 137 millions de dollars, comprend la construction d’une jetée de 200 mètres, le dragage de 300 000 mètres cubes de roches dans le bassin portuaire, ainsi que l’achat et l’installation d’un quai flottant d’une capacité de levage de 13 500 tonnes. Sont également prévus des bureaux, un entrepôt, des ateliers mécaniques pour la fabrication d’acier et de tuyaux, les travaux électriques, le sablage et la peinture, ainsi que la maintenance du matériel.

Le Conseil d’administration a également autorisé la syndication, sur une base de « meilleurs efforts », d’un financement supplémentaire d’un montant maximum de 11 millions de dollars.

« La réparation et l’entretien des navires représentent un marché mal desservi sur le continent, a expliqué Mike Salawou, directeur des Infrastructures, des Villes et du Développement urbain à la Banque africaine de développement. Investir dans ce secteur va permettre d’adopter une approche plus globale pour soutenir le transport maritime et sa durabilité, ce qui va accélérer l’intégration régionale et attirer le commerce international et l’activité économique. »

PMD est une société ghanéenne dirigée par son fondateur, Stanley Raja Korshie Ahorlu, promoteur du projet. L’approbation et la facilité de la Banque africaine de développement représentent « l’aboutissement de nombreuses années de dévouement et d’engagement, ainsi qu’une reconnaissance de la volonté de PMD de transformer le secteur maritime africain », a déclaré Ahorlu.