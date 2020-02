Ghannouchi, bientôt en Jordanie aux frais de l’ARP

Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a décidé de tenir une séance plénière, les 11 et 12 février, consacrée à l’examen de plusieurs projets de lois. Au programme, un projet de loi proposé par le bloc démocratique, relatif à la réglementation des sondages. Il est renvoyé à la Commission parlementaire des droits, des libertés et des relations extérieures. Neuf autres projets de lois ont été soumis aux commissions compétentes, indique le bureau du parlement dans un communiqué rendu public ce jeudi.

Sur un autre registre, le bureau de l’ARP a discuté de la démission de Ridha Jaouadi, un député du groupe Al Karama, de l’adhésion du député Sahbi Smara à ce bloc et de l’annonce relative au changement du nom du bloc de la Réforme nationale, devenu, le bloc de la Réforme.

A l’ordre du jour cette réunion, figure la visite du président de l’ARP Rached Ghannouchi, le 8 février courant, en Jordanie pour participer à la 30e Conférence extraordinaire de l’Union interparlementaire arabe. On sait par ailleurs que ce genre de voyage est financé par le budget de l’Etat. Notons à ce sujet, que l’ARP qui prône la transparence financière, ne publie plus, depuis le 13 octobre, la liste des députés envoyés en «missions»