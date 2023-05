GNV : Un nouveau paquebot affecté à la ligne Gênes-Tunis, une «destination privilégiée»

GNV, la compagnie maritime italienne, célèbre ses trois décennies d’activité en Méditerranée ainsi que ses deux décennies d’opérations en Tunisie. Pour marquer ces anniversaires, GNV a organisé un voyage de presse à Palerme à bord du navire « Spirit ». À partir du 15 juin, le navire « Suprema » sera également affecté à la ligne reliant Gênes à Tunis, ce qui permettra d’augmenter la capacité de transport de passagers et de véhicules.

Ce paquebot (Suprema) immense qui mesure 211,50 mètres de long pour 30,40 mètres de large peut embarquer 2920 passagers et dispose de 567 cabines et 37 suites de luxe et possède un garage pouvant contenir 886 véhicules.

Fondée en 1992 et faisant aujourd’hui partie du groupe MSC, GNV est l’une des principales compagnies maritimes opérant dans le cabotage et le transport de passagers dans le monde entier. Avec une flotte de 25 navires, la compagnie exploite 31 lignes dans 7 pays, au départ et à destination de la Tunisie, du Maroc, de la Sardaigne, de la Sicile, de l’Espagne, de la France, de l’Albanie et de Malte.

Le voyage de découverte de l’univers de GNV a par ailleurs vu l’organisation d’une conférence de presse par les responsables de la compagnie afin de donner un aperçu sur les activités en Tunisie, ainsi que les nouveautés et les prévisions.

Avec une moyenne de 230 000 passagers transportés par an au départ et à destination de Tunis et un objectif espéré de 250 000 passagers pour l’année 2023, GNV fait de la Tunisie un marché privilégié. En ce moment, les passagers qui ont déjà choisi GNV pour voyager cet été représentent 10% de plus par rapport à l’année passée.

La compagnie voit un grand potentiel en la Tunisie

La responsable des ventes de la compagnie sur les marchés Tunisie et Maroc, Carole Montarsolo, a fièrement déclaré dans ce cadre que : «GNV, est le leader sur le marché du transport de passagers de l’Europe vers l’Afrique du Nord », rappelant que la compagnie qui a lancé son premier navire « Le Majestic » en 1993 quelques mois après sa création, opère actuellement avec 25 navires et dessert 31 liaisons et 20 ports.

Dans sa présentation détaillée, Carole Montarsolo a précisé que GNV tend à répondre aux demandes d’une clientèle de plus en plus exigeante et diversifiée, qui comprend notamment les familles qui voyagent des pays du centre et du nord de l’Europe vers la Tunisie ou le Maroc, vers l’Espagne et les Baléares, l’Albanie, ainsi que vers la Sardaigne et la Sicile.

Il a été aussi rapporté que GNV a largement investi ces dernières années dans le développement de son réseau, particulièrement pour la Tunisie qui compte parmi les destinations sur lesquelles la compagnie investit beaucoup. Ce qui explique les nombreuses actions organisées pour séduire les Tunisiens dont le respect absolu de la ponctualité des navires avec la création d’une tour de contrôle centrale à Gênes qui s’occupe du monitoring h24/7 de toute la flotte de la GNV avec l’objectif de suivre le bon déroulement des opérations nautiques et portuaires et pour apporter des actions correctives si nécessaires afin de respecter les horaires de chaque escale et de chaque voyage.

L’été 2022 a, par ailleurs, représenté la saison de tous les records pour GNV, enregistrant une augmentation de 46 % du nombre des passagers par rapport à l’été 2021 et de +35 % par rapport à 2019, qui avait été la meilleure année de GNV, la compagnie italienne ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Elle a mis tous les atouts de son côté pour consolider et améliorer d’avantage le service offert à ses clients en Tunisie et ailleurs.