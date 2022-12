Gongi : L’Etat et l’UGTT doivent se lier pour contrer à la crise économique

La ministre des finances, Neila Nouira Gongi, a indiqué, lors des journées de l’Entreprise, qu’avec le contexte plein de défis économiques et sociaux, une prise de conscience doit être instaurée, du point

de vie du secteur public et de l’Etat. Elle a, de plus, précisé, que L’Etat est un partenaire dans le développement social, économique, et environnemental, et a d’ores et déjà entrepris des mesures pour renforcer l’investissement , l’accès aux marchés, le pôle technologique, et le renforcement du secteur textile, un pilier de taille selon cette spécialiste qui avait dirigé le pôle de compétitivité textile de Monastir.

Parmi ses mesures, on notera de meilleurs services bancaires , et le paiement électronique, et la gestion fiscale. La loi de finances 2023 va prendre, selon la ministre, plusieurs mesures fiscales, et continuera à

entreprendre le dialogue avec l’UGTT, qui est partenaire principal établissant et mettant en œuvre les réforme économiques. Ce dialogue aboutira à l’augmentation des salaires et du smic.