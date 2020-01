« Gouvernement du Président » : Al-Karama pose ses conditions

La Coalition al-Karama, par le, truchement de son dirigeant Abdellatif Aloui, a plaidé pour un « gouvernement politique fort composé de la plupart des partis politiques à l’exception de Qalb Tounès et du PDL ».

Toutefois, si Tahya Tounès venait à y participer, ce devrait être une participation « de pure forme et marginale », a-t-il précisé, cité par Mosaïque fm, mettant l’accent sur la nécessité de changer l’approche adoptée qui doit être selon lui « collective associant toutes les partis dès le départ en exposant les programmes et l’idée que la Coalition se fait des portefeuilles ministériels, publiquement et sous l’égide du président de la République ».