Grâce spéciale au profit de 643 détenus à l’occasion de l’Aid

A l’occasion de l’Aid El Fitr, le président de la République Kais Saied a décidé, vendredi, de gracier 643 détenus qui seront tous libérés.

Plus tôt dans la journée, Kaies saied a reçu la ministre de la Justice Thouraya Jeribi qui lui a remis un rapport sur les résultats des travaux de la Commission d’amnistie spéciale.

La ministre était accompagnée des membres de la Commission à savoir le procureur général, directeur des affaires judiciaires Imed Derwich, le directeur général des Prisons et de la Rééducation Ilyès Zallag et de l’avocat général chargé des affaires pénales Jamel Sahaba.