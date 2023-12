Gratuité d’accès aux musées, monuments et musées ouverts et dépendant de l’AMVPPC, le lundi 1er janvier 2024

A l’occasion nouvelle année 2024 , l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) informe que l’accès aux sites, monuments et musées ouverts et dépendant de l’Agence de mise en valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle sera gratuit le lundi 01 Janvier 2024.

Bénéficient de la gratuité d’entrée tous les Tunisiens ainsi que les personnes étrangères résidentes en Tunisie sur présentation de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour.

La liste des musées, des sites archéologiques et des monuments historiques ouverts est disponible sur le lien suivant: https://drive.google.com/file/d/1JMy6hl9JPlwsXNyruAe1bWBpD-F9SlkE/view

