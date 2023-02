Grève des jeunes médecins

L’Organisation tunisienne des jeunes médecins organise, ce vendredi 10 février, une grève et un arrêt des activités universitaires dans les différents CHU et les facultés de médecine, en assurant les permanences et les cas urgents. Selon Radio Diwan FM, ce débrayage fait suite à la tentative de suicide de leur collègue, une résidente dans le service de néonatologie de Monastir, le 26 janvier dernier, au cours de son travail. L’Organisation a exprimé sa volonté de recourir à toutes les actions de pression jusqu’à l’engagement de réformes sérieuses au secteur public de la santé et la satisfaction des revendications de ses membres.

