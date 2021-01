Grève générale jeudi 7 janvier des médecins, des médecins dentistes et des pharmaciens hospitalo-universitaires

Le syndicat général des médecins, des médecins dentistes et des pharmaciens hospitalo-universitaires (SMMDPHU), observe jeudi 7 janvier 2021 une grève générale. La grève ne concerne pas les cas d’urgence.

La secrétaire générale du syndicat général Ahlem Bel Haj a indiqué mercredi dans une déclaration à la TAP que cette grève a été décidée pour protester contre la non application par le gouvernement de la convention sectorielle conclue le 06 octobre 2020 entre le syndicat et les ministères de la santé, de l’enseignement supérieur de la fonction publique ainsi que des finances.

Une séance de négociation se tient cet après-midi entre le syndicat et le ministère de la santé en présence du secrétaire général adjoint de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) Sami Tahri afin d’examiner les revendications des professionnels.

La responsable syndicale a appelé l’autorité de tutelle à appliquer en urgence le texte de cette convention qui stipule notamment la création d’une prime d’enseignement, l’augmentation de la prime de recherche et d’encadrement au profit du corps médical hospitalier universitaire.

La situation catastrophique dans les hôpitaux publics et l’incident de décès du médecin résident Badreddine Aloui suite à une panne au niveau de l’ascenseur de l’hôpital régional de Jendouba et la prolifération de la migration des médecins comptent aussi parmi les préoccupation du syndicat et revendique la promotion du secteur de la santé, précise la même source.