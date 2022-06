Grève les 17 et 18 juillet à la CTN

Les syndicats de base de la Compagnie tunisienne de Navigation, relevant de la a Fédération générale du Transport relevant de l’UGTT, décrètent la grève générale le dimanche 17 et lundi 18 juillet 2022.

L’avis de grève vient en signe de protestation contre la » politique de procrastination du ministère du transport et de la présidence du gouvernement et la non -application des accords du 6 et 7 avril 2021 portant sur la prime du treizième mois et celle de la productivité sur la base du salaire brut », ont-ils expliqué.