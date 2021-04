Grosse affluence pour la vaccination anti-covid

Environ 225900 personnes ont été vaccinées contre le coronavirus depuis le démarrage de la campagne nationale de vaccination le 13 mars dernier.

- Publicité-

Selon les derniers chiffres publiés lundi par le ministère de la Santé, 10118 personnes ont été vaccinées dimanche 18 avril 2021 et 33019 ont déjà reçu leur deuxième dose du vaccin contre le coronavirus.

Par ailleurs, 1164175 personnes se sont inscrites sur la plateforme de vaccination evax.tn.

La Tunisie a enregistré le 17 avril dernier, 66 décès supplémentaires liés au coronavirus, portant le nombre de victimes de ce virus à 9783, depuis le début de la pandémie en mars 2020, selon la dernière mise à jour de la situation épidémique publiée dimanche.

Selon ce bilan, 1514 nouveaux cas ont été enregistrés samedi, sur 4748 tests réalisés. Le nombre total des contaminations s’élève ainsi à 285490 dont 234 791 se sont rétablis.

Par ailleurs, 2404 patients atteints de la Covid-19 sont actuellement hospitalisés, dont 486 admis en soins intensifs et 143 placés sous respirateurs artificiels dans les secteurs public et privé.

Le taux de positivité atteint 60% des tests de dépistage

Dans le cadre des interventions quotidiennes du Service d’aide médicale urgente (SAMU) de Tunisie, le bilan fait état d’un taux de positivité de 60% des tests de dépistage du COVID-19, a récemment révélé Saïda Zelfani, vice-présidente du SAMU.

Elle a affirmé qu’il s’agit d’un indicateur « dangereux qui exige davantage de vigilance et de rigueur dans l’application du protocole sanitaire ».

Sur l’ensemble de cette semaine, a-telle fait savoir , le SAMU a reçu 4.000 appels quotidiennement contre 3.000 au cours de la semaine précédente.

La responsable a encore précisé que la hausse du nombre d’appels et d’interventions illustre la vitesse de propagation du nouveau coronavirus, « qui ne cesse de gagner du terrain (…) les Tunisiens sont appelés à respecter les règles de distanciation et d’hygiène et à appliquer le protocole sanitaire pour espérer s’épargner de la contamination, à la lumière d’un faible taux de vaccination actuellement ».

« Ce virus ne cible pas seulement les personnes âgées. Des personnes âgées de 40 à 50 ans se trouvent désormais en réanimation », a-telle commenté

Depuis le démarrage de la campagne nationale de vaccination contre le COVID-19 en Tunisie il y a 22 jours, un total de 80.140 Tunisiens ont reçu leur première dose de vaccin.

Force est de constater que la situation sanitaire se corse en Tunisie. Le pays a enregistré une importante augmentation de cas confirmés ces derniers jours due, selon le ministère de la Santé, à la présence de beaucoup de variants du virus !