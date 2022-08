Plus de 6 millions de personnes ont achevé le processus de vaccination contre le coronavirus jusqu’à la date du 24 août 2022

Le nombre de presonnes qui ont achevé le processus de vaccination contre le coronavirus est de l’ordre de 6 millions 381 mille 648 personnes et ce depuis le lancement de la campagne de vaccination le 13 mars 2021 jusqu’à la date du 24 août courant. Il s’agit de 4 millions 690 mille 296 personnes qui ont reçu deux doses de vaccin et 1million 691 mille 352 personnes ont bénéficié d’une seule dose, précise un communiqué du ministère de la santé rendu public jeudi. Le nombre des doses administrées le 24 août courant est estimé à 615 doses. 156 personnes ont bénéficié de la 1ère dose. Le nombre total des doses administrées jusqu’à la date du 24 août courant est de l’ordre de 13 millions 234 mille 448 doses dont 7 millions 204 mille 678 sous forme de 1ère dose, 4 millions 690 mille 296 sous formes de 2ème dose et 1 million 235 mille 972 3ème dose et 67 mille 220 doses, 4ème dose et 36 mille282 doses administrées pour voyager.

