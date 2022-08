Covid-19: Près de 700 doses de vaccin ont été administrées dans l’ensemble des centres de vaccination

Près de 700 doses de vaccins contre le coronavirus ont été administrées le 16 août courant, soit 693 personnes seulement ont été vaccinées dans les différents centres de vaccination, indique un communiqué rendu public mercredi par le ministère de la santé.

Il s’agit de 125 doses administrées sous forme de première dose, 70 en tant que deuxième dose, 418 pour la 3ème dose, 73 pour la 4ème dose et 7 doses administrées pour des voyageurs. 6 millions 381 mille et 8 personnes ont achevé le processus de vaccination et ce depuis le début de la campagne nationale de vaccination lancée le 13 mars 2021, a rappelé la même source. 4 millions 689 mille 862 personnes ont bénéficié de 2 doses, et 1million 691 mille 146 personnes ont bénéficié d’une seule dose, a encore ajouté le ministère.