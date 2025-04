Guerre commerciale: Pékin dément toute négociation avec Washington

La Chine a fermement réfuté jeudi l’existence de négociations avec Washington, après des propos du président américain Donald Trump ayant suggéré l’éventualité d’un accord entre les deux puissances engagées dans un bras de fer commercial.

La guerre commerciale déclenchée par Donald Trump a débouché sur 145% de droits de douane additionnels sur les produits chinois entrant aux Etats-Unis, et 125% décidés en représailles par Pékin sur les marchandises en provenance des Etats-Unis.

Interrogé mercredi sur la possibilité d’une réduction de ces surtaxes, Trump a répondu qu’il y aurait « un accord équitable avec la Chine, ce sera équitable ».

A une question sur l’existence de ces négociations, le ministère chinois du Commerce a rétorqué jeudi que « toute affirmation concernant une avancée dans les discussions sino-américaines relève de la pure spéculation et ne repose sur aucun fait concret ».

« En tant qu’autorité chargée des relations économiques et commerciales extérieures, je tiens à souligner qu’il n’y a actuellement aucune négociation commerciale en cours entre la Chine et les États-Unis », a souligné un porte-parole du ministère du Commerce, He Yadong, lors d’une conférence de presse hebdomadaire.

L’existence de ces discussions est « une fausse information », a également martelé jeudi Guo Jiakun, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d’une conférence de presse distincte.

« La position de la Chine est constante et claire: s’il faut se battre, nous irons jusqu’au bout, mais si c’est pour dialoguer, alors nos portes sont grandes ouvertes », a ajouté le porte-parole.

