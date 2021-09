Guinée : Abdoulaye Bah, un des leaders de l’opposition libéré

Il est accueilli dans son salon sous les applaudissements chaleureux de ses proches. Tous sont venus saluer cet opposant qui vient d’être libéré après plusieurs mois passés en prison. Abdoulaye Bah avait été arrêté en 2020, au lendemain de la présidentielle contestée, remportée par Alpha Condé.

« La prison pour un homme politique qui défend des valeurs morales et légales fondées en démocratie, s’il est victime d’injustice et qu’il fait de la prison, en revenant, il est rassuré qu’il était sur la bonne voie, il était une menace pour ceux-là qui violaient les dispositions morales et légales dans le pays », explique Abdoulaye Bah.

Abdoulaye Bah a été libéré par les putschistes, comme près de 80 autres personnes, militants ou opposants comme lui. Et comme de nombreux Guinéens, il semble favorable à ce coup d’état contre Alpha Condé.

« Il a divisé la Guinée, la gabegie financière, l’administration inefficace, la justice au service d’un homme, les forces de défense et de sécurité au service d’un seul homme, j’en passe et les meilleurs. Si le colonel Mamady Doumbouya avec ses collègues du CNRD prennent confiance de leur responsabilité face à la priorité, on ne fera que dire bravo et félicitations », poursuit l’opposant.

Les putschistes ont promis qu’il y aurait une « concertation » à l’échelle nationale pour instaurer un « gouvernement d’union nationale ». En attendant, la Guinée a été suspendue de toutes les instances de décision de la CEDEAO en réponse au coup d’état de dimanche. Une mission diplomatique de l’organisation ouest-africaine est attendue à Conakry ce jeudi.

africanews