Guinée : Alpha Condé réélu à 82 ans pour un troisième mandat

Le président guinéen sortant, Alpha Condé, 82 ans, a gagné l’élection présidentielle, remportant ainsi un troisième mandat controversé, selon les résultats provisoires annoncés samedi 24 octobre par la commission électorale (Ceni). Le président de la Ceni, Kabinet Cissé, a déclaré que Condé avait remporté 59,49% des voix au scrutin du 18 octobre. Son principal rival Cellou Dalein Diallo, 68 ans, qui s’était proclamé vainqueur de la présidentielle avant la publication des résultats, a obtenu 33,5% des suffrages, selon la Ceni.

« Nous allons protester contre ce hold-up électoral par la rue », a déclaré l’opposant à l’AFP. « Nous sommes en train de constituer des dossiers, très difficilement puisque nos locaux sont occupés, on n’a pas accès à nos documents, mais nous allons quand même saisir la Cour constitutionnelle, sans se faire trop d’illusions », a-t-il déclaré. Dès l’annonce des résultats, des affrontements ont éclaté entre forces de l’ordre et manifestants, a constaté un journaliste de l’AFP. Des bérets rouges étaient en appui aux policiers et aux gendarmes et des tirs étaient entendus.

