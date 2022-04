Guinée : des barons du régime Condé face à la justice

L’ancien Premier ministre, Ibrahim Kassory Fofana, et plusieurs membres de son gouvernement sont convoqués ce lundi à la Direction des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale.

- Publicité-

Pas de répit pour les anciens collaborateurs de l’ex président guinéen, Alpha Condé. Depuis le renversement de ce dernier le 5 septembre 2021, ils multiplient les allers-retours devant la justice. Et ce n’est toujours pas fini, selon Apanews.

Ce lundi 4 avril, Ibrahim Kassory Fofana, dernier chef de gouvernement de l’ère Condé et plusieurs de ses cogestionnaires seront entendus par des agents de la Gendarmerie.

M. Fofana, Dr Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense, Oyé Guilavogui, ex ministre d’Etat en charge de l’Environnement et des Eaux et Forêts et Gbatama Sow, ministre des Sports du gouvernement déchu apporteront des réponses sur les faits présumés de détournement de fonds publics, blanchiment d’argent, vol et complicité active dans la dilapidation de deniers publics qui leur sont reprochés.