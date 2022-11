Guinée équatoriale : Après le vote place au dépouillement

Les bureaux de vote ont fermé dimanche soir en Guinée équatoriale, pour laisser place au dépouillement des suffrages exprimés.

427 661 Équato-Guinéens sur 1,4 million d’habitants étaient convoqués aux urnes pour départager le président sortant Teodoro Obiang et deux opposants. Le vote s’est déroulé sans incidents avec une forte participation selon la commission électorale.

Africannews note que dans tous les bureaux de vote, il n’y a pas eu trop d’anomalies, les gens ont voté normalement. Les petites perturbations sont dues au manque de communication entre les instructeurs et les membres du bureau de vote. Donc il n’y a pas grand-chose que l’on puisse trouver qui aurait pu empêcher le vote. Tout s’est déroulé normalement a souligné Antonio Ndong, membre de la Commission électorale nationale indépendante.

En revanche, l’opposition a évoqué des irrégularités. Andrès Esono Ondo, pour la Convergence pour la Démocratie Sociale (CPDS), a déclaré aux journalistes que son parti avait reçu des menaces et certains de ses électeurs intimidés et contraints de voter en public. Buenaventura Monsuy Asumu du Parti de la Coalition Sociale démocrate (PCSD), micro-mouvement jusqu’alors allié au PDGE aux législatives est candidat à ce scrutin.

Teodoro Obinag Nguema brigue un nouveau septennat après avoir déjà passé 43 ans à la tête de cet Etat riche en pétrole. Il a toujours été élu avec plus de 93% des voix et son Parti Démocratique de Guinée Equatoriale (PDGE) détient 99 des 100 sièges dans l’Assemblée nationale sortante et les 55 du Sénat, qui doit également être renouvelé lors de ce scrutin regroupant aussi les municipales. Les résultats des élections générales devraient être annoncés dans les prochains jours.