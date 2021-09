Guinée : Le chef putschiste promet un gouvernement « d’union »

Après avoir arrêté le président guinéen Alpha Condé, les putschistes ont promis lundi un gouvernement « d’union » et pas de « chasse aux sorcières ». La veille, ils ont annoncé la dissolution de la Constitution et du gouvernement, et instauré un couvre-feu dans tout le pays.

- Publicité-

« Une concertation sera ouverte pour décrire les grandes lignes de la transition, ensuite un gouvernement d’union nationale sera mis en place pour conduire la transition », a dit le chef putschiste, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, dans un discours, sans toutefois préciser la durée de la concertation ni de la transition, au lendemain d’un coup d’État largement condamné par la communauté internationale mais salué par des scènes de liesse à Conakry.

Ce dernier a également tenté de rassurer les partenaires et investisseurs étrangers en déclarant que les nouveaux maîtres de Guinée, important producteur de bauxite et de minerai, tiendraient leurs engagements, et a demandé aux compagnies minières de poursuivre leurs activités.

Le comité mis en place par les putschistes assure « les partenaires économiques et financiers de la poursuite normale des activités dans le pays », a déclaré le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya dans son discours. « Le comité assure les partenaires qu’il respectera toutes ses obligations », a-t-il dit.

Les officiers des forces spéciales avaient convoqué les ministres sortants et les présidents des institutions à une réunion lundi au Palais du peuple, siège du Parlement. « Tout refus de se présenter sera considéré comme une rébellion », avaient-ils prévenu.

Les forces spéciales guinéennes conduites par leur commandant, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, disent avoir capturé le chef de l’État pour mettre fin à « la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique » ou encore « l’instrumentalisation de la justice (et) le piétinement des droits des citoyens ».

Dans une interview exclusive accordée à France 24, Mamady Doumbouya a affirmé que ses hommes détenaient Alpha Condé. « Le président est avec nous. Il est dans un lieu sûr. Il a déjà vu un médecin », a-t-il déclaré. « On tient tout Conakry et on est avec toutes les forces de défense et de sécurité pour enfin mettre fin au mal guinéen », a-t-il poursuivi.