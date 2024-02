Guinée: le président de la transition annonce la dissolution du gouvernement

Le gouvernement guinéen a été dissous lundi par le président de la transition. En attendant le nouveau gouvernement, ce sont les directeurs de cabinet et les secrétaires généraux qui sont désormais chargés d’expédier les affaires courantes. C’est dans un décret lu à la télévision nationale, par un haut responsable de la junte, le général de brigade Amara Camara, que l’annonce a été faite.

Tous les ministres perdent leurs attributions et ce sont donc les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et leurs adjoints qui géreront les affaires courantes jusqu’à la mise en place d’un nouveau gouvernement.

Le gouvernement, en fonction jusqu’à ce 19 février, avait connu peu de modifications depuis sa nomination, quelques semaines après le coup d’État du 5 septembre 2021. Des portefeuilles importants ont bien changé de mains comme le ministère de la Justice ou encore de la Santé par exemple, mais il n’y avait encore eu aucun remaniement d’ampleur.

À la tête du gouvernement depuis le 16 juillet 2022, Bernard Goumou a remplacé Mohamed Béavogui qui a dû quitter ses fonctions officiellement pour des raisons de santé. À la rentrée de septembre, déjà, des rumeurs disaient Bernard Goumou sur la sellette, rappelle RFI.

