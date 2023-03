Guinée : L’opposition et le gouvernement reprennent contact

L’opposition guinéenne a repris contact lundi avec le gouvernement dominé par les militaires après des mois d’absence de dialogue faisant redouter une montée des tensions, a constaté un correspondant de l’AFP.

La rencontre ne semble pas avoir dissipé la suspicion profonde de l’opposition à l’égard de la junte au pouvoir, encore accrue par l’interpellation d’un de ses membres samedi.

Des représentants des Forces vives, une coalition des principaux partis, de syndicats et d’organisations non-gouvernementales, ont accepté de rencontrer le Premier ministre Bernard Goumou sous l’égide de leaders religieux.

Un des intercesseurs, Jean Boston Bangoura, de l’Eglise anglicane, a admis devant des journalistes qu’il s’agissait d’une « prise de contact ».

La Guinée est dirigée depuis 2021 par une junte qui a pris le pouvoir à la faveur d’un des putschs qu’a connus l’Afrique de l’Ouest depuis août 2020. Les militaires ont consenti sous pression internationale à rendre la place à des civils élus d’ici à fin 2024, le temps de mener de profondes réformes, disent-ils.

L’opposition a été confrontée sous la junte à l’arrestation d’un certain nombre de ses dirigeants et au lancement de poursuites judiciaires contre d’autres. La junte a interdit toute manifestation et vient de menacer d’interdire les partis.

L’opposition refuse de dialoguer dans les conditions fixées par la junte qu’elle accuse de confisquer le pouvoir.