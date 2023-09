Gymnastique: Les JO de 2024, principal objectif de la gymnase américaine Simone Biles

La gymnase américaine Simone Biles, qui a repris la compétition après une pause de deux ans, a indiqué jeudi que les Jeux Olympiques de Paris en 2024 constituaient son principal objectif.

« C’est le chemin que j’aimerais suivre », a déclaré Biles, 26 ans, dans un entretien à la chaîne de télévision américaine NBC.

Biles, qui a déjà gagné quatre médailles d’or aux JO, a montré qu’elle était revenue au plus haut niveau lors de deux compétitions en août, réussissant deux fois un Yurchenko double carpé dont elle est la spécialiste.

Elle a également décroché un 8e titre record en concours général fin août et pourrait étoffer sa moisson de 19 titres lors des Mondiaux qui vont commencer à Anvers en Belgique le 30 septembre.

Simone Biles s’était retirée de la plupart des épreuves des JO-2021 au Japon pour des raisons de santé mentale et de sécurité.

