H.Mziou : un mouvement des magistrats pour combler les postes vacants

Dans des déclarations, mercredi 14 juin, à Radio Shems FM, le bâtonnier de l’Ordre des avocats, Hatem Mziou, a mis l’accent sur la nécessité de procéder au plus vite à un mouvement des magistrats et de combler les postes vacants dans les services de la justice et les tribunaux.

Il a appelé le Conseil supérieur provisoire de la magistrature à remplir son rôle et à opérer ce mouvement.

Mziou a souligné que le Conseil de l’Ordre des avocats aspire à la mise en place d’un Conseil supérieur de la magistrature élu, car l’actuel Conseil reste, malgré tout, un Conseil provisoire, estimant que l’ancien Conseil supérieur de la magistrature dissous avait mis du retard dans l’accomplissement de son rôle disciplinaire et le jugement des abus commis.